فيديو: بركان فاغرادالسفيال الآيسلندي يثور مجدداً ويطلق الحمم إلى السماء

يرى العلماء والمختصون الذين يراقبون ثوران بركان فاغرادالسفيال منذ بدايته في منتصف آذار/مارس الفائت، أن نشاطه ذهب "أبعد من المتوقع". ويخمد البركان الآيسلندي أياماً وأحياناً أسابيع، ثم يعود بطريقة أقوى، قاذفاً حممه إلى علو 300 متر في الجو...