فيديو: بركان فاغرادالسفيال الآيسلندي يثور مجدداً ويطلق الحمم إلى السماء

يرى العلماء والمختصون الذين يراقبون ثوران بركان فاغرادالسفيال منذ بدايته في منتصف آذار/مارس الفائت، أن نشاطه ذهب "أبعد من المتوقع". ويخمد البركان الآيسلندي أياماً وأحياناً أسابيع، ثم يعود بطريقة أقوى، قاذفاً حممه إلى علو 300 متر في الجو...
يرى العلماء والمختصون الذين يراقبون ثوران بركان فاغرادالسفيال منذ بدايته في منتصف آذار/مارس الفائت، أن نشاطه ذهب "أبعد من المتوقع". ويخمد البركان الآيسلندي أياماً وأحياناً أسابيع، ثم يعود بطريقة أقوى، قاذفاً حممه إلى علو 300 متر في الجو...
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