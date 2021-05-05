شاهد: مواجهات في القدس الشرقية احتجاجا على إخلاء منازل فلسطينيين لإسكان مستوطنين يهود

اعتقل فلسطينيان وأصيب عشرة آخرون خلال مواجهات مع الشرطة وحرس الحدود الإسرائيليين بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية. واندلعت المواجهات في وقت تواجه فيه عائلات فلسطينية أوامر بالإخلاء من حي الشيخ جراح في إطار سعي الجمعيات الاستيطانية المتواصل لتهويد المنطقة وإسكان مستوطنين يهود فيها.
ويقع حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل العام 1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. ويستولى مستوطنون يهود بدعم من المحاكم على منازل في الشيخ جراح بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرت في حرب العام 1948 عند قيام دولة إسرائيل. لكن اسرائيل لاتقوم بالمقابل باعادة أملاك وبيوت إلى فلسطينيين فقدوها ويسكنها يهود.
No Comment المزيد من
شاهد: صورٌ مرعبة لتداعيات الكارثة الوبائية التي تضرب الهند
شاهد: موكب ديني حاشد في باكستان يثير مخاوف من تكرار سيناريو الهند الوبائي
شاهد: نشطاء يتظاهرون في باريس مطالبين البرلمانيين باحترام مقترحات اتفاقية للمناخ
شاهد: العشرات من محبي حرب النجوم يتجمعون في أعلى بناية في تايوان
إصابة شخصين بجروح خطيرة إثر انفجار تسبب في تدمير منزل في بريطانيا
شاهد : اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة تؤدي إلى مقتل نحو 20 شخصاً وجرح المئات بكولومبيا
مشاهد فيديو لجسر المترو الذي انهار في مكسيكو وأدى إلى مقتل 23 شخصاً
شاهد: سفينة "سي-ووتش" تنقذ مئات المهاجرين قبالة الشواطئ الليبية
فيديو | فنان فرنسي يعيد تدوير النفايات البلاستيكية صانعاً منها منحوتات جميلة
فيديو: سانت بطرسبرغ الروسية تستضيف المهرجان الدولي للمُسيرات
فيديو: حفل موسيقي في ليفربول ومصارعة ثيران في مدريد بعد شهور من التوقف القسري
فيديو: بركان فاغرادالسفيال الآيسلندي يثور مجدداً ويطلق الحمم إلى السماء
شاهد: عاصفة هوجاء تهز وسط اليابان وتسبب خسائر كبيرة
شاهد: حريق دامي يلتهم عشرات ناقلات الوقود في كابول
شاهد: ميانماريون مقيمون في تايوان يتظاهرون ضد الانقلاب العكسري في بلادهم