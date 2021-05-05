شاهد: مواجهات في القدس الشرقية احتجاجا على إخلاء منازل فلسطينيين لإسكان مستوطنين يهود

اعتقل فلسطينيان وأصيب عشرة آخرون خلال مواجهات مع الشرطة وحرس الحدود الإسرائيليين بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية. واندلعت المواجهات في وقت تواجه فيه عائلات فلسطينية أوامر بالإخلاء من حي الشيخ جراح في إطار سعي الجمعيات الاستيطانية المتواصل لتهويد المنطقة وإسكان مستوطنين يهود فيها.

ويقع حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل العام 1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. ويستولى مستوطنون يهود بدعم من المحاكم على منازل في الشيخ جراح بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرت في حرب العام 1948 عند قيام دولة إسرائيل. لكن اسرائيل لاتقوم بالمقابل باعادة أملاك وبيوت إلى فلسطينيين فقدوها ويسكنها يهود.