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فيديو: "دارث فيدر" من حرب النجوم يشجع البرازيليين على تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19

ارتدى مثثل زي شخصية "دارث فيدر"، إحدى أشهر شخصيات سلسلة أفلام الخيال العلمي "حرب النجوم،"، لتشجيع وتهنئة الأشخاص الذين ينتظرون للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مركز تلقيح "Planetarium- القبة السماوية" في ريو دي جانيرو البرازيلية.

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