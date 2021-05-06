فيديو: "دارث فيدر" من حرب النجوم يشجع البرازيليين على تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19

ارتدى مثثل زي شخصية "دارث فيدر"، إحدى أشهر شخصيات سلسلة أفلام الخيال العلمي "حرب النجوم،"، لتشجيع وتهنئة الأشخاص الذين ينتظرون للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مركز تلقيح "Planetarium- القبة السماوية" في ريو دي جانيرو البرازيلية.
ارتدى مثثل زي شخصية "دارث فيدر"، إحدى أشهر شخصيات سلسلة أفلام الخيال العلمي "حرب النجوم،"، لتشجيع وتهنئة الأشخاص الذين ينتظرون للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مركز تلقيح "Planetarium- القبة السماوية" في ريو دي جانيرو البرازيلية.
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