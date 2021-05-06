فيديو: "دارث فيدر" من حرب النجوم يشجع البرازيليين على تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19

ارتدى مثثل زي شخصية "دارث فيدر"، إحدى أشهر شخصيات سلسلة أفلام الخيال العلمي "حرب النجوم،"، لتشجيع وتهنئة الأشخاص الذين ينتظرون للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مركز تلقيح "Planetarium- القبة السماوية" في ريو دي جانيرو البرازيلية.