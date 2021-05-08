شاهد: هجوم مروع على سيارة أمن تنقل أموالاً في جنوب إفريقيا

حصل فيديو يوثق لحظات هجوم مخيف تعرضت له سيارة تابعة لشركة أمن خاصة تنقل اموالاً في مدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا على أكثر من عشرة ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.

ويظهر الفيديو، الذي التقطته الكاميرا المثبتة بواجهة السيارة المصفحة، لحظات إطلاق النار على نافذتها ومطاردتها من قبل سيارة لصوص أرادوا السطو والاستيلاء على بما داخلها من أموال يوم 22 أبريل - نيسان الماضي.

وتمكن السائق ليو برينزلو، وهو شرطي سابق، من الاحتفاظ بهدوء أعصابه والقيام بعدة مناورات أثناء القيادة ساعدته على الابتعاد عن خطر المسلحين دون وقوع إصابات أو خسارة حمولته من الأموال.

ولم يتم القبض على اللصوص حتى الآن.

وقال ديون كوتزي، مدير شركة الأمن الخاصة التي يعمل بها برينزلو، إن الأخير تلقى تهديدات بالقتل بسبب الشهرة التي جلبها انتشار الفيديو.

وارتفعت حالات السطو على سيارات شركات الأمن الخاصة بنسبة 66% خلال فترة إغلاق كورونا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لها.