شاهد: جسر سورهوف الجديد يسير على طول النهر في روتردام الهولندية

قام جسر "سورهوف"، الذي يبلغ طوله 200 متر برحلة بحرية بطيئة عبر قلب مدينة روتردام حيث اتجه إلى مقره المؤقت الجديد بالقرب من منطقة الميناء المزدحمة بالمدينة.
ونقلت زوارق السحب الجسر الجديد في وقت مبكر من هذا الإثنين حيث طاف عن طريق طوافات تحت سلسلة من الجسور الأخرى على نهر ماس الذي يقسم المدينة الهولندية. ويبلغ عرض الجسر الجديد 20 مترا ويصل ارتفاعه إلى 40 مترا.
وتضم جميع الجسور الحالية، بما في ذلك جسر "إيراسموس" الشهير، أقساما يمكن رفعها للسماح للسفن ذات الشحنات الكبيرة بالمرور. وقد استغرقت العملية المخطط لها بدقة لنقل الجسر من موقع البناء ساعات وستستمر خلال الأيام المقبلة. وسيتستقر الهيكل في النهاية إلى جانب جسر "سورهوف" القديم الذي ينقل حركة المرور من وإلى منطقة ميناء ماسفلاكتي وسيظل هناك بينما يقوم المهندسون بتجديد الجسر الحالي.
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