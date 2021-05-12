شاهد: حلاق يصفف شعر زبائنه بالساطور والمطرقة والنار في باكستان

يعتمد الحلاق الباكستاني علي عباس على مجموعة غير عادية من الأدوات لممارسة حرفته ويلجأ إلى استخدام الساطور والمطرقة وحتى الزجاج المكسور لتصفيف شعر مرتادي المحل.
ولإضافة لسمته خاصة أخرى وغير اعتيادية يستعين الحلاق بالنار كذلك في أسلوب لاقى نجاحا كبيرا لدى عدد من الباكستانيين الذين باتوا يتدفقون عليه من مختلف الأماكن إلى محله الواقع في مدينة لاهور الباكستانية.
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