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قصف صاروخي وتصعيد عنيف بين قطاع غزة وإسرائيل

أطلقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وابلا من الصواريخ على تل أبيب المركز الاقتصادي لإسرائيل يوم الثلاثاء ردا على غارة إسرائيلية دمرت برجا في غزة، فيما تبادل الخصوم أعنف نيرانهم منذ عدة سنوات.

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وأدى التصعيد الحاد، الذي جاء على إثر أعمال العنف التي شهدتها القدس، إلى مقتل ما لا يقل عن 48 فلسطينيًا في قطاع غزة المحاصر وثلاثة إسرائيليين، وإصابة مئات آخرين.

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