أبرز شركات الطيران الأوروبية والأمريكية التي علقت رحلاتها إلى تل أبيب بسبب التصعيد العسكري

في وقت تشتد فيه وتيرة الصراع وتتصاعد الأحداث بين إسرائيل والفلسطينيين، أعلنت العديد من شركات الطيران العالمية الخميس تعليق رحلاتها إلى الدولة العبرية وسط دعوات دولية وجهود دبلوماسية لخفض التوتر، لتنضم الشركات الأوروبية بهذه الخطوة إلى نظيراتها الأميركية التي أعلنت أمس تجنب السفر إلى إسرائيل.

كي إل إم

علقت شركة الخطوط الهولندية "كي إل إم" رحلاتها إلى إسرائيل في الوقت الراهن، حسبما أعلنت هيئة البث العامة الهولندية.

وألغيت رحلة من مطار سخيبول بأمستردام كانت قد أرجئت في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب أعمال العنف.

والشركة الآن بصدد اتخاذ القرار بشأن إمكانية المضي قدما برحلة يوم الأحد، وفق هيئة البث.

بريتش إيرويز، فيرجن

ألغت الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيرويز" خدمتها من وإلى تل أبيب الخميس، وكذلك فعلت شركة "فيرجن أتلانتيك" ليومي الخميس والجمعة. وقالت الشركتان إنهما تراقبان الوضع عن كثب.

وقالت "بريتش إيرويز"، "سلامة وأمن زملائنا وعملائنا أولوية".

بينما أعلنت شركة "إيزي جيت" أنها لم تلغ رحلاتها إلى تل أبيب بعد.

لوفتهانزا

أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم رحلاتها ليومي الخميس والجمعة إلى تل أبيب بسبب تصاعد الصراع في إسرائيل.

وقالت الشركة في بيان: "لوفتهانزا تتابع الوضع الراهن في إسرائيل وتواصل عن كثب الاتصال مع السلطات وأجهزة الأمن وموظفينا على الأرض"، ولفتت إلى أنها "تتوقع استئناف عمليات الطيران إلى إسرائيل اعتبارا من السبت 15 أيار/مايو".

- إيروفلوت -

ألغت شركة إيروفلوت رحلتها بين موسكو وتل أبيب ليوم الجمعة، لكنها لم تحدد ما إذا كان سيتم إلغاء رحلات أخرى في الأيام المقبلة.

- الخطوط الجوية الأميركية -

أعلنت شركة الخطوط الجوية المتحدة (يونايتد ايرلاينز) تعليق رحلاتها إلى اسرائيل، وهي تسيّر 18 سفرة أسبوعية إلى إسرائيل.

بدورهما، أكدت شركتا دلتا والخطوط الجوية الأميركية تعليق رحلاتهما بين نيويورك وتل أبيب

إيبيريا

ألغت خطوط إيبيريا الإسبانية رحلتها من مدريد إلى تل أبيب ليوم الخميس ورحلة العودة الجمعة/السبت.

وقالت متحدثة باسم إيبيريا لوكالة فرانس برس "سنتخذ قرارات أخرى بناء على تطور الوضع".

لوت

قالت الشركة البولندية إنها "علقت الرحلات إلى إسرائيل في الوقت الحالي" وقال المتحدث كريستوف موزولكي "أعتقد أننا لن نسير رحلات إلى هناك في الأيام القادمة".

وكان المتحدث باسم "دلتا إيرلاينز"، الأميركية أعلن عن إلغاء جميع الرحلات المتجهة من مطار جون إف كنيدي في نيويورك إلى تل أبيب بين 11 و13 مايو/أيار.

إلا أن شركة "فلاي دبي" الإماراتية، كان لها رأي مغاير، وأعلنت أنها ستواصل تسيير رحلات يومية من دبي إلى تل أبيب.