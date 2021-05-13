شاهد: طاه يقوم بإعداد البيتزا فوق صخور بركان غواتيمالا

قام الطاهي ديفيد غارسيا بإعداد بيتزا في مطبخ مرتجل وسط الصخور البركانية الحادة لبركان باكايا في جنوب غواتيمالا.

واكتملت وصفة غارسيا بوضع مكونات تشكيل البيتزا في فرن فريد إلى حد ما: نهر واسع من الحمم النارية التي تتدفق من بركان باكايا المشتعل.