شاهد: صحفية من غزة تصور وتروي على الهواء مباشرة القصف الإسرئيلي لبرج الشروق

دمرت غارة جوية إسرائيلية برج الشروق المكون من 14 طابقاً ويضم محالا تجارية وشققاً سكنية بالإضافة إلى مكاتب تلفزيون الأقصى وإذاعة صوت الأقصى التابعين لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
أذهلت هذه الغارة الصحفية يمنى السيد المقيمة في غزة والتي كانت تكتب لقناة الجزيرة لكنها واصلت تقديم تفاصيل الغارة حتى بعد أن أجبرتها الانفجارات القوية على الابتعاد عن موقع على السطح على بعد عشرات الأمتار من موقع الغارة.
يقع هذا المبنى في أكثر شوارع التسوق ازدحاماً في غزة، في الحي الروماني.
وجاء الهجوم في إطار تصعيد للعنف بين إسرائيل وحماس، وهو الأسوأ منذ عام 2014.
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