فيديو: تدشين كنيس "رمزي" في كييف في ذكرى إحدى أكبر المجازر النازية

دشنت السلطات الأوكرانية بحضور كبار ممثلي الطائفة اليهودية كنيساً رمزياً في العاصمة كييف، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى الثمانين لمجزرة "بابين يار"، إحدى أكبر المجازر التي ارتكبها النازيون بحق اليهود في أوكرانيا، حيث قتل فيها نحو 34 ألف يهودي. وهذا الكنيس هو الأول الذي يتمّ إنشاؤه في أوكرانيا منذ استقلالها عن الاتحاد السوفياتي سابقاً في 1991...
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