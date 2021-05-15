شاهد: اليونان تفرش السجاد الأحمر للسياح الأجانب العائدين

تأمل اليونان استباق جيرانها الأوروبيين لجني ثمار الموسم السياحي الحيوي لاقتصادها مع ترقب عودة السياح إثر رفع إجراءات حجر استمرت سبعة أشهر الجمعة. وقال وزير السياحة هاري تيوخاريس مع إطلاق الموسم السياحي رسميا مساء الخميس في معبد بوسيدون الأثري قرب أثينا "إننا ننطلق تاركين وراءنا غيوم الخوف السوداء" متحدثا عن "تشوق السياح الأجانب" للاستمتاع بطقس اليونان الجميل وشواطئها الخلابة. في خانيا القديمة على جزيرة كريت ينشغل أصحاب المطاعم والمقاهي في التحضيرات الأخيرة على الشرفات وفي الباحات.