وزير الخارجية السعودي: القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها

دان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الأحد، الانتهاكات الإسرائيلية معلناً رفض المملكة التام للإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية في القدس الشرقية.

وأضاف بن فرحان أن إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين، وأدان الاستيلاء على منازل الفلسطينيين في القدس، مشدداً على أن "القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها".

ودعا بن فرحان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وقف العمليات العسكرية فوراً، مؤكداً على دعم المملكة المستمر للشعب الفلسطيني وداعياً لتكاتف الجهود لوقف التصعيد.

وجاءت كلمة بن فرحان على هامش اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة التطورات الأخيرة في غزة.