يتابع الغزيون عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا والناجين من تحت أنقاض المباني المدمرة بفعل الغارات الجوية الإسرائيلية التي وصلت أعنف مستوياتها الأحد 16 مايو مع سقوط 42 قتيلا وتدمير ثلاث بنايات بالكامل.
وفشل مجلس الأمن في اجتماعه الطارئ الأحد، الثالث من نوعه في أسبوع، بإصدار بيان مشترك يطالب بوقف الغارات الإسرائيلية على القطاع، بعد معارضة الولايات المتحدة للمرة الثالثة.
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