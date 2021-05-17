البيت الأبيض: بايدن سيرسل 20 مليون جرعة إضافية من اللقاحات إلى دول مختلفة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الإثنين، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعلق قريباً إرسال عشرين مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بحلول نهاية حزيران/يونيو، وذلك إلى دول مختلفة.

وبذلك، يرتفع إلى ثمانين مليوناً العدد الإجمالي للجرعات التي وعد بها البيت الأبيض. ورداً على سؤال عن الدول التي ستستفيد من هذه الخطوة، لم تشأ ساكي تقديم إجابة محددة، وعدة بتفاصيل عن معايير التوزيع "في الأيام المقبلة".

وهذه ستكون المرة الأولى حيث ترسل الولايات المتحدة دفعات من لقاحات ضدّ كوفيد-19 تنتجها شركتا فايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون بحسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية.

وكانت إدارة البيت الأبيض أعلنت أوخر نيسان/أبريل الماضي إرسال 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا الذي لم يحصل على التراخيص المطلوبة للاستخدام داخلياً. ولم تحدد ساكي كذلك وجهة لقاحات أسترازينيكا.

وكانت الولايات المتحدة واجهت انتقادات عالمية بسبب تكديس اللقاحات، خصوصاً وأن العرض عليها يفوق الطلب محلياً.