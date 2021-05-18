شاهد: تدفق هائل لمهاجرين مغاربة إلى سبتة الإسبانية

بحلول صباح الثلاثاء 18 أيار/ مايو استطاع نحو 6000 شخص من العبور إلى مدينة سبتة الإسبانية من المغرب.
وبدأ وصول الوافدين إلى سبتة في وقت مبكر من يوم الاثنين، وفق الحكومة الإسبانية، بما في ذلك 1500 مراهق.
تقع المدينة التي يبلغ عدد سكانها 85 ألف نسمة في شمال إفريقيا على البحر الأبيض المتوسط، ويفصلها عن المغرب سياج مزدوج العرض يبلغ ارتفاعه 10 أمتار.
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