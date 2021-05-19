تظاهر مئات المحتجين المؤيدين للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء، مطالبين بوقف الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، ونزل حوالي 200 متظاهر إلى شوارع ميدتاون مانهاتن في مدينة نيويورك للتضامن مع الفلسطينيين.

وتجمع العشرات أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الإسبانية مدريد للتنديد بأفعال حكومة بنيامين نتنياهو وهتفوا بـ"حرية فلسطين" و"حرية غزة".

ونظم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مسيرة لدعم الفلسطينيين وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

أما في العاصمة الأردنية عمان فمنعت القوات الأمنية المتظاهرين من الوصول إلى السفارة الإسرائيلية خلال مسيرة شارك فيها مئات المتظاهرين يوم الثلاثاء.