اتفاق بين النواب الأوروبيين والدول الأعضاء حول الشهادة الصحية الأوروبية

توصل النواب الأوروبيون والدول الأعضاء الخميس الى اتفاق حول الشهادة الصحية الأوروبية الهادفة الى تسهيل السفر ضمن الاتحاد الأوروبي هذا الصيف رغم الوباء، ما يمهد الطريق أمام تطبيقه قبل نهاية حزيران/يونيو بحسب مصادر أوروبية.

وتوصل ممثلو البرلمان الأوروبي والدول الاعضاء ال27 الى تسوية في ختام رابع جلسة مفاوضات، كما أضافت المصادر نفسها.

وستشمل الشهادة، المصممة لتسهيل حرية التنقل بهدف العمل والسياحة داخل دول الكتلة في فترة الصيف، على معلومات حول حصول المسافر على التطعيم ضد كورونا أو حمله لاختبار سلبي أو تعافيه مؤخرا من كوفيد-19.

سيتمكن مواطنو الاتحاد الأوروبي من الحصول على تصريح المرور والتنقل إذا كان لديهم ، واحد على الأقل، من العناصر الثلاثة السابقة.