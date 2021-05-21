وكالة الفضاء الأوروبية تسعى إلى إطلاق شبكة من الأقمار الصناعية حول القمر

تسعى وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) إلى إطلاق شبكة من الأقمار الصناعية حول القمر، لمساعدة بعثات الاستكشاف في المستقبل.

وأعلنت الوكالة الخميس، أنها قامت بتكليف شركتين لدراسة مشروع نصب شبكة من الأقمار الصناعية سيتم نشرها في مدار حول القمر في عام 2028.

وبحسب الوكالة، قد تكون هذه الشبكة مؤلفة من ثلاثة أقمار اصطناعية أو أكثر، وتساهم في تحقيق تغطية كاملة حول القمر.

ويسمح هذا المشروع لمركبات الفضاء بالهبوط على سطح القمر بشكل آمن ودون الحاجة إلى الكثير من المعدات وأجهزة الاتصال، التي تستخدم حاليا.

مما قد يوفر مساحات فارغة تستطيع الوكالة الاستفادة منها لنقل معدات أخرى، وبالتالي تصبح عملية إطلاق المركبة أكثر فعالية وبتكلفة أقل.

وتمتلك وكالة الفضاء الأوروبية أسطولًا من الأقمار الصناعية البحثية والتي توفر بيانات حول الطقس والمناخ وغيرها من البيانات للشركات العامة والتجارية.

كما أن قامت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ببناء نظام عالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية يسمى غاليلو، نسبة إلى العالم الفلكي الإيطالي غاليليو غاليلي.

ويوفر المشروع الذي كلف 20 مليار يورو، بيانات تحديد المواقع العالمية، عالية الدقة لمنافسة نظام GPS في الولايات المتحدة.

وعلى عكس الولايات المتحدة أو الصين أو الهند، لا تمتلك وكالة الفضاء الأوروبية أي برامج طموحة تسعى لاستكشاف القمر.

هذا الاقتراح الذي طرحته، وكالة الفضاء الأوروبية يوم الخميس (20 مايو/أيار) سيشهد محاولات شركتين عالميتين بذل كل ما بوسعهم من جهود لبناء خدمة اتصالات وملاحة قمرية موثوقة.