شاهد : منحوتات جليدية لمنظمات غير حكومية في باريس احتجاجاً على مشروع لشركة توتال في القطب الشمالي

اتخذت منظمات غير حكومية عدة إجراءات يوم الخميس أمام وزارة الاقتصاد والمالية في باريس احتجاجاً على مشروع لبناء مصنع توتال في القطب الشمالي الروسي، بتمويل "700 مليون من المال العام"، بحسب المنظمين.
ووضع معارضو المشروع نصباً جليدياً يمثل المبلغ المذكور المخصص للمشروع.
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