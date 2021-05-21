تجمع عشرات المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل مساء يوم الخميس في ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك، يقابلهم العشرات من المؤيدين لفلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وحاولت الشرطة الأمريكية تفريق المحتشدين وأقدمت على اعتقال شاب على الأقل من الطرف المؤيد لفلسطين.

هذا وأعلنت كل من إسرائيل وحركة حماس الموافقة على مقترح مصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، صباح الجمعة، بعد حرب دامية استمرت لمدة 11 يوما تسببت في دمار واسع النطاق في القطاع المحاصر وأدت إلى توقف الحياة في معظم أنحاء إسرائيل.

واحتشد المئات من المتظاهرين العراقيين يوم الخميس دعما للفلسطينيين في قطاع غزة والقدس.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية وسط العاصمة بغداد ولافتات كتب عليها رسائل مناهضة لإسرائيل. وأحرق البعض الأعلام الإسرائيلية والأميركية.

وقفات التضامن هذه، من تنظيم مجموعات عراقية وأحزاب موالية لإيران مثل كتائب حزب الله وحركة النجباء.

في لبنان، لم يكن المشهد مختلفا، وخرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة اللبنانية بيروت للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.