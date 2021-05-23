فيديو | عرض عسكري لكتائب القسام في غزة بعد المواجهات الدامية

حاول سكان غزة إعادة بناء حياتهم السبت بعد مواجهة مسلحة دامية استمرت 11 يوماً مع إسرائيل وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص وتشريد الآلاف في القطاع الفلسطيني الفقير. وقدمت كتائب "عز الدين القسّام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، السبت، عرضاً عسكرياً في غزة، بعد يومين من وقف إطلاق النار. وتحول الاهتمام إلى إعادة إعمار المنطقة التي تسيطر عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث قالت الأمم المتحدة السبت إن ما لا يقل عن 6000 شخص أصبحوا بلا مأوى.