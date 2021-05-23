شاهد: مسيرة للمطالبة بمزيد من حقوق المتحولين جنسياً في أوكرانيا

خرج العشرات في العاصمة الأوكرانية كييف يوم السبت لدعم مجتمع المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ومطالبة الحكومة بتغيير التشريعات التي يرونها تمييزية. وفي عام 2019، قبلت منظمة الصحة العالمية تدابير جديدة أعطت حقوقاً أكبر للذين يرغبون في تغيير جنسهم المسجل عند الولادة ولم يعدوا يصنفون القرار على أنه اضطراب في الصحة العقلية أو اضطراب سلوكي. ولم توافق بعد وزارة الصحة الأوكرانية على هذه الإجراءات. وأوضحت إينا إريسكينا، المنسقة في منظمة إنسايت غير الحكومية، أن الأشخاص الذين يرغبون في تغيير الجنس في أوكرانيا يتعين عليهم حالياً اجتياز اختبار نفسي. وحضر المسيرة بعض النشطاء المعارضين للمسيرة، وتم فصلهم بخطوط من الشرطة.