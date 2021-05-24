شاهد: السلطات الصحية في رومانيا تقوم بتلقيح آلاف الحجاج الكاثوليك خلال تجمع ديني

تجمع أكثر من 35 ألف حاج من الروم الكاثوليك في ضريح في الهواء الطلق في رومانيا في مسيرة دينية يقوم بها المؤمنون في رومانيا منذ قرون، ولكن تمّ إلغاؤها العام الماضي بسبب جائحة كورونا. ويقع الموقع في منطقة ترانسيلفانيا وهو مخصص لمريم العذراء، ويعود تاريخ هذا الحدث الديني لأكثر من 450 عامًا.

بالنسبة لعشرات آلاف الكاثوليك في رومانيا ذات الأغلبية المسيحية الأرثوذكسية، والذين حضروا بأعداد كبيرة، كان استئناف الحج حدثاً وطنياً ودينياً وخطوة مرحب بها نحو العودة إلى الحياة الطبيعية.

وقد تمّت دعوة المشاركين إلى الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا، بما في ذلك ارتداء الكمامات ولكن عدد كبير منهم وقفوا بالقرب من بعضهم البعض دون كمامات. ورأى منظمو الحدث في التجمع الديني، الذي استقطب في السنوات الأخيرة آلاف الحجاج الأجانب، فرصة لتطعيم المواطنين ضد وباء كوفيد-19.