نظم نشطاء مؤيدون للصحافي المعارض في بيلاروس رومان بروتاسيفيتش مظاهرة، أمام مكتب الاتحاد الأوروبي في العاصمة البولندية وارسوا. ودعت الناشطة المعارضة من بيلاروس جانا شوشتاك والمقيمة مؤقتا في بولندا المشاركين في المظاهرة، إلى إطلاق صرخة لمدة دقيقة بدلا من دقيقة صمت، لأجل العائلات التي تم تفريق أفرادها. وكانت بيلاروس حولت وجهة طائرة تابعة لخطوط "ريان آير" إلى مطار العاصمة مينسك، حيث اعتقلت السلطات رومان بروتاسيفيتش، وأثار الحادث سخطا في أوروبا.
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