الاتحاد الأوروبي يتّخذ قرارات شاجبة بحق بيلاروس وروسيا ومالي ويرحّب بالاتفاق مع بريطانيا

سلّطت القمة الأوروبية التي تعقدها الدول لـ27 حضوريا في بروكسل، الاثنين والثلاثاء، الضوء على بحث المسائل الخارجية، ومنها مسألة فرض حزمة عقوبات أعدت في أيار/مايو، ضد سلطات بيلاروس فضلا عن تصاعد التوتر مع روسيا، ومناقشة الوضع في الشرق الأوسط ومالي والعلاقات مع المملكة المتحدة، وستخصص اجتماعات اليوم الثاني من القمة لبحث الجائحة وشؤون المناخ.

وبدأت قمة دول الاتحاد الأوروبي التي يفترض أن تستمر حتى الثلاثاء في بروكسل الاثنين، وتضمنت بعض الاستنتاجات أعلن عنها رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال في بيان مساء الاثنين، هذه أهمها:

قرار بإغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطائرات البيلاروسية ردا على تحويل مينسك وجهة طائرة كانت تقل معارضا

قرّر الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات البيلاروسية، حاضا شركات الطيران الأوروبية على تجنّب المجال الجوي البيلاروسي، وسط دعوات الى فرض عقوبات جديدة على نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو المتّهم بتحويل مسار طائرة مدنية أوروبية كانت تقل معارضا، وذلك من أجل توقيفه.

مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك بعد اعتراض بيلاروس طائرة تقل معارضا

وبحسب مقررات للقمة نشرها متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، طالب قادة دول الاتحاد المجتمعون في بروكسل بـ"الإفراج فورا" عن المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته صوفيا سابيغا اللذين أُجبرت طائرة كانا يستقلانها على الهبوط اثر انذار بوجود قنبلة تبين لاحقا انه كاذب. والمعارض بروتاسيفيتش (26 عاما) هو رئيس التحرير السابق لمحطة نيكستا المعارضة التي اضطلعت بدور رئيس في تنظيم الحركة الاحتجاجية التاريخية ضد لوكاشنكو في 2020. واعتقل الاحد في مينسك مع سابيغا بعد اجبار طائرة كانا يستقلانها على الهبوط اإر إنذار بوجود قنبلة تبين لاحقا انه كاذب.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين توعّدت بـ"رد قوي جدا" من الاتحاد الأوروبي على هذا "السلوك المشين"، فيما أيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إجراء "تحقيق مستقل" في المسألة. ويتطلب فرض عقوبات أوروبية إجماع دول الاتحاد الـ27. ويعقد حلف شمال الأطلسي الذي طالب بـ"تحقيق دولي" في الواقعة، الثلاثاء اجتماعا لسفراء دوله الأعضاء لبحث الأوضاع، ووصف أمنيه العام ينس ستولتنبرغ ما حصل بأنه "حادثة خطرة". ويبدي نظام لوكاشنكو الحاكم منذ 1994 نزعة سلطوية متزايدة منذ قمع حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة العام الماضي، نزل فيها عشرات الآلاف إلى الشوارع.

الاتحاد الأوروبي وروسيا

أجرى المجلس الأوروبي نقاشاً استراتيجياً حول روسيا وقال البيان الذي اطلعت يورونيوز على نسخة منه " يدين الاتحاد الأوروبي الأنشطة الروسية غير القانونية والاستفزازية والمزعزعة للاستقرار ضد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه " مؤكدا من جديد وحدة وتضامن الاتحاد الأوروبي في مواجهة مثل هذه الأعمال وكذلك دعمه للشركاء في أوروبا الشرقية".

كما أعرب المجلس الأوروبي عن تضامنه مع جمهورية التشيك وقال إنه "يؤيد الإجراءات التي اتخذتها براغ في وقت سابق بشأن طرد دبلوماسيين روس". ويبحث قادة الاتحاد الأوروبي أيضا مسألة تصاعد التوتر مع روسيا بعد عقوبات فرضتها موسكو على مسؤولين أوروبيين ردا على تدابير اتّخذتها بروكسل في آذار/مارس إثر توقيف المعارض أليكسي نافالني. وسيكلّف القادة الأوروبيون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إعداد تقرير حول الاستراتيجية الواجب اتّباعها حيال روسيا.

المملكة المتحدة

رحب المجلس الأوروبي ببدء نفاذ اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 1 مايو 2021.وبعد أن صوت المشرعون الأوروبيون بأغلبية ساحقة لصالح الاتفاق في وقت وأعطى مجلس الاتحاد الأوروبي موافقته النهائية، تم نشر القواعد الجديدة رسميًا في جريدة الاتحاد الأوروبي. وتأثرت العلاقات بين لندن وبروكسل بشدة بقرار بريطانيا بمغادرة السوق الموحدة، رسميا منذ 31 كانون الثاني/يناير 2020 لكنه أصبح ساري المفعول منذ بداية العام.

وقال المجلس الأوروبي "ستسمح الاتفاقيات للاتحاد الأوروبي بإقامة شراكة وثيقة قدر الإمكان مع المملكة المتحدة، مع الاعتراف بأن دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تتمتع بالمزايا نفسها التي تتمتع بها دولة عضو" موضحا أنه " يجب أن تستند العلاقات في جميع الأوقات إلى توازن بين الحقوق والواجبات، كما ينبغي أن تظل العلاقات مع المملكة المتحدة مفيدة للطرفين ولا تقوض بأي حال من الأحوال سلامة السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو استقلالية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي"

كما حث المجلس الأوروبي المفوضية إلى "مواصلة جهودها لضمان التنفيذ الكامل للاتفاقيات بشكل عام، ولا سيما في مجالات حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي ومصايد الأسماك وتكافؤ الفرص من خلال الاستفادة الكاملة من الأدوات المنصوص عليها في الاتفاقات"

المجلس الأوروبي يرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

رحب المجلس الأوروبي بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، معتبر اياه الوسيلة الوحيدة لوضع "حد للعنف" مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع شركائه الدوليين لإعادة إطلاق العملية السياسية" مجددا التزامه "الراسخ بالحل القائم على التعايش بين دولتين. وشدد على أن "الحل السياسي وحده هو الذي سيحقق السلام الدائم وينهي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي برمته".

عن اقتياد رئيس مالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر كاتي قرب باماكو عقب تعديل وزاري

أعرب المجلس عن إدانته اقتياد رئيس مالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر كاتي قرب باماكو، داعيا إلى الإفراج عنهما فورا. كما أكد أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر في اتخاذ تدابير محددة الهدف ضد القادة السياسيين والعسكريين الذين يعرقلون عملية الانتقال في مالي"