شاهد: تعقيم محطات المترو مع تمديد الإغلاق في تايوان

عكف جنود محصنون بملابس ومعدات واقية من الإصابة بكوفيد-19 على تعقيم محطات المترو في تايوان وسط تمديد الإغلاق المفروض للحد من انتشار الفيروس الذي بلغ معدلات عالية خلال العشرة أيام الأخيرة.
وسجلت تايوان أكثر من أربعة آلاف إصابة جديدة منذ 15 مايو - أيار الجاري وهو ما استدعى إغلاق المدارس والملاهي ومتاجر السلع غير الأساسية حتى منتصف يونيو - حزيران القادم.
وظهرت شوارع العاصمة تايبيه شبه خالية من المارة في ظل توقف معظم أوجه الحياة العامة.
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