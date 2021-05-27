بعد أكثر من عام من افتتاحه للجمهور، استقبل ملعب كامب نو الشهير في برشلونة زوارًا للتطعيم ضد فيروس مرض كوفيد-19. بقي الملعب مغلقا أمام الجمهور منذ مارس- أذار 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا قبل أن يعاد افتتاحه الخميس لاستقبال جماهير من نوع آخر. فزوار كامب نو لم يتوافدوا لحضور مباراة كرة القدم وإنما للحصول على اللقاح بعد أن تحولت المؤسسة إلى نقطة جديدة للتطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا.
في مرافق ملعب نادي برشلونة وبالتحديد في غرفة برلين، تم تركيب أربعة نقاط تطعيم قادرة على تقديم 500 جرعة في اليوم وما يقارب من 2500 جرعة في الأسبوع.
تشكلت الطوابير منذ صباح الخميس عند البوابة 20 لملعب كامب نو لدخول المنشأة العريقة والحصول على اللقاح.
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