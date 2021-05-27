حاولت الشرطة الفرنسية الخميس تفريق المتظاهرين الذين احتشدوا أمام مركز التوظيف في العاصمة الفرنسية باريس، مستخدمة العنف المفرط.
وتجمع العشرات من المزارعين أمام مركز التوظيف في باريس خلال فترة ما بعد الظهر، للاحتجاج على السياسة الزراعية الجديدة، معتبرين أنها ستفيد الشركات الزراعية على حساب المنتجين المحليين، وتهدد وظائف المزارعين. وحاول البعض منهم اقتحام المكان قبل أن يتدخل رجال الشرطة.
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