أقام سحرة الشامان في بيرو طقساً خاصاً فوق سفح جبل مقدس في العاصمة ليما لاستطلاع الفائز في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية يوم 6 يونيو - حزيران المقبل.

وقال السحرة إن رؤيتهم أظهرت فوز المرشح اليساري بيدرو كاستلو على المرشحة كيكو فوجيموري، ابنه رئيس البلاد السابق ألبرتو فوجيموري.

ويشمل طقس التنبؤ الخاص قيام السحرة بمضغ أوراق الكوكا فوق سطح المرتفعات ورؤيتهم للطالع من الأخبار من خلال أوراق نباتات تُعرف باسم "هواشوما دي سان بدرو".

وسبق لسحرة الشامان تنبؤ خسارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للانتخابات.