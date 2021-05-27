أقام سحرة الشامان في بيرو طقساً خاصاً فوق سفح جبل مقدس في العاصمة ليما لاستطلاع الفائز في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية يوم 6 يونيو - حزيران المقبل.
وقال السحرة إن رؤيتهم أظهرت فوز المرشح اليساري بيدرو كاستلو على المرشحة كيكو فوجيموري، ابنه رئيس البلاد السابق ألبرتو فوجيموري.
ويشمل طقس التنبؤ الخاص قيام السحرة بمضغ أوراق الكوكا فوق سطح المرتفعات ورؤيتهم للطالع من الأخبار من خلال أوراق نباتات تُعرف باسم "هواشوما دي سان بدرو".
وسبق لسحرة الشامان تنبؤ خسارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للانتخابات.
No Comment المزيد من
شاهد: ماليزيا تشهد زيادة بخمسة أضعاف في عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية 2021
شاهد: حلاق فلسطيني يستأنف عمله وسط أنقاض محله المدمر في غزة
شاهد: أميركيون يخلدون ذكرى وفاة جورج فلويد بالانحناء على الركبة
شاهد: إعصار ياس المحمل بالرياح العنيفة والأمطار الغزيرة يضرب مناطق شرق الهند
شاهد: حمم بركان إتنا تضيء سماء صقلية باللون البرتقالي
شاهد: إجلاء قرابة مليوني شخص بسبب إعصار "ياس" في الهند
شاهد: تعقيم محطات المترو مع تمديد الإغلاق في تايوان
شاهد: مؤيدون لمعارض بيلاروسي معتقل يطلقون صرخة لأجله ولأجل من يعانون مثله
شاهد: "كي لا نبقى مشردين".. فلسطيني ينصب خيمة فوق ركام منزله المدمر في غزة
شاهد: صور مروعة لحادث تحطم مقصورة تلفريك في منتجع ستريزا السياحي في شمال إيطاليا
شاهد: الحمم البركانية الناتجة عن ثوران البركان تدمر عددا من المنازل في غوما
شاهد: في نيويورك... كلاب الصيد وأصحابها في مهمة لوقف غزو الفئران
شاهد: السلطات الصحية في رومانيا تقوم بتلقيح آلاف الحجاج الكاثوليك خلال تجمع ديني
فيديو | طيارة روسية بعمر 52 تشارك في استعراض جوي "بهلواني" في موسكو
شاهد: "فيرجن غالاكتيك" تقوم برحلتها التجريبية الثالثة والناجحة إلى الفضاء