بريطانيا ستحقق في وفاة صحافية "بي بي سي" بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا

قالت شبكة "بي بي سي" البريطانية الخميس إن الطب الشرعي سيحكم في مسألة ما إذا كان لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 السبب في وفاة الصحافية ليزا شاو التي كانت تعمل في "بي بي سي راديو نيوكاسل".

وكانت أسرة شاو أعلنت أن المقدمة التي توفيت عن عمر ناهز 44 عاماً خضعت لعلاج من تجلّط دموي بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا، قبل أن توافيها المنية يوم الجمعة الفائت.

وكانت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، مثل وكالة الأدوية الأوروبية، أعلنت سابقاً أن فوائد لقاح أسترازينيكا تتخطى أضراره بالنسبة لأكثرية الناس.

وتقول هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنها اطلعت على وثيقة الوفاة التي أصدرتها الطبيبة الشرعية في نيوكاسل وهي تؤكد أن تحقيقاً في وفاة شاو سيتم إجراؤه وتأخذ بعين الاعتبار "قائمة بالمضاعفات الناتجة عن لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19".

غير أن الوثيقة لا تحدد سبب الوفاة النهائية وهذا الأمر لن يحدد بطبعية الحال قبل انتهاء التحقيق بشكل كامل.

ولم تكن شاو تعاني من مشاكل طبية بحسب العاملين في إذاعة بي بي سي نيوكاسل.

وجاء في بيان نشرته أسرة شاو أن ليزا "عانت من صداع قوي بعد أسبوع من تلقيها لقاح أسترازينيكا ثم مرضت بقوة بعد أيام". ويضيف البيان أنه "تمت معالجتها من تجلط دموي ونزيف في الدماغ" في إحدى غرف العناية الفائقة في مركز رويال فكتوريا الطبي.

وقال متحدث باسم كانت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية إن المؤسسة تشعر "بالحزن الشديد بسبب وفاة شاو" مذكراً بأن الجهاز الطبي "يقيم مراجعات دائمة ودورية للتقارير عن حوادث تجلط الدم" وبأن تلك الحالات تبقى "نادرة جداً".

ويقول أطباء إن هناك نوعاً خاصاً من الجلطات الدماغية التي قد تحصل بسبب مضاعفات لقاح أسترازينيكا تسمى علمياً "تجلط الجيوب الوريدية الدماغية" ولكنها تعتبر نادرة جداً.

وبعد إعطاء أكثر من 35 مليون جرعة من اللقاح المذكور سجلت 332 حالة من التجلط الدموي و58 وفاة في بريطانيا.

وعرفت ليزا شاو في شمال شرق إنجلترا خصوصاً عبر صوتها الإذاعي، وكانت بدأت بالعمل مع بي بي سي في 2016، ووصفتها هئية الإذاعة البريطانية بـ"المقدمة الرائعة التي أحبها الجمهور".