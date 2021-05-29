تستمر الجهود الدولية لإخماد النيران في سفينة شحن ضخمة قبالة شواطئ سريلانكا. واندلعت النيران في السفينة المسجلة باسم شركة من سنغافورة والتي تنقل نحو 1500 حاوية ومن ضمنها 25 طناً من حمض النتريك منذ ثمانية أيام تحديداً فيما كانت تنتظر للدخول إلى مرفأ كولومبو. وبالتزامن مع هذه الجهود، يقوم جنود من البحرية السريلانكية بجمع الحطام الذي جرفته المياه إلى الشاطئ من سفينة الحاويات.
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