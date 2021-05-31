ترصد مشاهد جوية الفيضانات والسيول التي اجتاحت منطقة كانتربري بنيوزيلندا وأجبرت السلطات المعنية على إخلاء مئات المواطنيين من منازلهم ليلا.
وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات على نطاق واسع في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن عشرات المدارس أغلقت أبوابها الاثنين إضافة إلى إغلاق الطرق السريعة والمحال التجارية والمكاتب في أنحاء منطقة كانتربري.
وقام الجيش بإنقاذ عشرات الأشخاص ممن تقطعت بهم السبل ونقلهم جوا بواسطة طائرات هليكوبتر إلى بر الأمان.
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