شاهد: في الصين.. هجرة 15 فيلا آسيويا تتسبب بخسائر بقيمة مليون دولار

غادر قطيع يتألف من 15 فيلًا بريا، محمية شيشوانغبانا الطبيعية الوطنية في مقاطعة يونان في الجنوب الأوسط من الصين، وقد بدأ القطيع "مغامرته" المجهولة الأسباب في 16 أبريل/نيسان الماضي. إذ اقتحم حظائر الحيوانات أثناء هذه الرحلة ما سبب خسائر مادية قدّرت قيمتها بمليون دولار.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (سي سي تي في)، إن هذه الحيوانات تسببت بتدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، واستهلكت الإمدادات الموجودة داخل حظيرة وجدتها في طريقها. وحذرت السلطات الصينية السكان المحليين من خطر التعرض للفيلة.
No Comment المزيد من
شاهد: رائدا فضاء روسيان يسيران في الفضاء
شاهد: هابيل روبوت يشبه الإنسان وقادر على التعرف على المشاعر البشرية والتفاعل معها
فيديو: حفرة عملاقة يكبر قطرها عشرات الأمتار يوميا ترعب سكان منطقة مكسيكية
شاهد: مهرجان بينالي الرقص في ليون الفرنسية يرفع شعار "الشباب وإفريقيا" في نسخته الجارية
شاهد: طائرة صغيرة تهبط اضطراريا على طريق سريعة في ولاية كاليفورنيا
شاهد ـ آلاف المتطوعين الفلسطينيين ينظفون شوارع غزة من أثار الدمار
شاهد: نساء بوغوتا يلجأن إلى المسرح للتعبير عن رفضهن للعنف المستخدم بحق المتظاهرين
شاهد: "سبايدرمان ونينجا ترتلز" يتبرعان بالطعام للعاملين في القطاع الصحي في تايوان
شاهد: في غزة... حتي المسارح وعروض الدمى المتحركة لم تسلم من القصف الإسرائيلي
شاهد: سكان غزة يتوافدون على الشاطئ هروبا من مشاهد الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي
شاهد: الجهود متواصلة لإخماد حريق نشب على سفينة راسية في سيريلانكا
شاهد: حشود كبيرة من البريطانيين تتوافد على الشواطئ في أحر يوم في السنة حتى الآن
شاهد: عشرات النشطاء من"غرينبيس" يغلقون مخزنا للصويا غرب فرنسا
شاهد: بعد أن اجتاحت نيوزيلندا.. الفيضانات تجبر مئات العائلات على إخلاء منازلهم
شاهد: "كورونا" وابتكارات جديدة لبيع الأغذية في لندن.. تجارة شونا مثالا