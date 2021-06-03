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غرقت ناقلة الحاويات المحترقة التي تسببت في أسوأ أزمة تلوّث في سريلانكا

غرقت الأربعاء ناقلة الحاويات المحترقة التي تسببت في أسوأ أزمة تلوّث في سريلانكا الأربعاء، وكانت خزاناتها تحوي مئات الأطنان من الوقود، على ما أعلنت بحرية هذا البلد الآسيوي.

وظلت السفينة "إم في إكس بريس بيرل" التي تحمل مئات الأطنان من المواد الكيميائية والبلاستيك ومستحضرات التجميل، تحترق مدة 13 يوماً قبالة سواحل كولومبو، قبل أن تنجح عملية شاركت فيها جهات دولية في إخماد الحريق الثلاثاء.

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