شاهد: مهاجرون مغاربة يصطفون طلبا للجوء في الجيب الإسباني لمدينة سبتة شمال المغرب

اصطف مئات المهاجرين المغاربة الذين عبروا مؤخرا باتجاه الجيب الإسباني لمدينة سبتة شمال المغرب، طلبا للجوء وتجنب الترحيل إلى المغرب. وأعطت الشرطة الإسبانية مواعيد للشبان بهدف إجراء مقابلات أولية تخص اللجوء، الذي يرغب شبان في الحصول عليه لكي يهربوا بعد ذلك من المدينة باتجاه أوروبا، بحثا عن فرص للعمل. وكان حوالي 10 آلاف مغربي توجهوا إلى سبتة سباحة يومي 17 و18 من الشهر الماضي، وتمت إعادة معظمهم على الفور إلى المغرب، ولكن مئات تمكنوا من البقاء، إضافة إلى نحو ألف قاصر غير مصحوبين بذويهم.