أكراد سوريا يسلمون السبت هولنديين مرتبطين بتنظيم الدولة الاسلامية لسلطات بلادهم

أعلنت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا الجمعة أنها ستسلم مواطنين هولنديين مرتبطين بتنظيم الدولة الاسلامية لممثلين عن هولندا من أجل اعادتهم إلى بلادهم.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الادارة الكردية إن "تسليم مواطنين من داعش إلى الجهات الرسمية الهولندية" سوف يحصل السبت عند الساعة 08,00 ت غ في مقرها في القامشلي.

ولم يتم إعطاء تفاصيل إضافية، لكن عبد الكريم عمر المسؤول في الدائرة قال لفرانس برس إن هؤلاء الذين سيسلمون ليس بينهم أي مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية.

ومنذ سقوط "الخلافة" التي أعلنها التنظيم في آذار/ مارس 2019، حض أكراد سوريا المجتمع الدولي بشكل مستمر على إعادة الأجانب المحتجزين في شمال شرق سوريا الى بلدانهم.

ولم تلق هذه الدعوة آذاناً صاغية، اذ لم يُسمح حتى الآن إلا لعدد قليل معظمهم من الأطفال بالعودة.

وعام 2019 سلمت السلطات الكردية طفلين يتيمين هولنديين لإعادتهم الى بلادهما.