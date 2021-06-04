منظمو ألعاب طوكيو الأولمبية يكشفون النقاب عن الموسيقى وتصميم منصات مراسم منح الجوائز

كشف منظمو ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية 2020 النقاب عن تفاصيل مراسم منح الميداليات وذلك قبل 50 يوماً من الموعد المقرر لانطلاق الأولمبياد المؤجلة بسبب الوباء.
وأعربت رئيسة اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو هاشيموتو سيكو، عن ثقتها في استضافة الألعاب على الرغم من عدم اليقين المستمر، "أشعر أنني أستطيع سماع صوت خطى الرياضيين وهم يتجهون إلى طوكيو".
ويقول مسؤولون إن الموضوع الرئيسي للمراسم يتمحور حول المساهمة القصوى في الاستدامة. يذكر أن المنصات مصنوعة من مواد بلاستيكية أعيد تدويرها.
وتهدف الألعاب أيضاً إلى إبراز جهود إعادة الإعمار بعد زلزال وتسونامي عام 2011 اللذين دمرا شمال شرقي اليابان. وقد استخدمت مواد من مخلفات وحدات إسكان مؤقتة شيدت في المناطق المتضررة بعد الكارثة، في صناعة أجزاء من المنصات.
وكانت موسيقى المراسم من تلحين ساتو ناؤكي المسؤول عن موسيقى دراما تاريخية تبثها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK طوال عام 2021.
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