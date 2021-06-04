ترامب يندد بقرار فيسبوك تعليق حسابه لعامين

اعلن موقع فيسبوك الجمعة تعليق حساب الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب لعامين، لافتاً أيضاً إلى أن الشخصيات السياسية ستعاقب أسوة بالمستخدمين الآخرين إذا انتهكت قواعد المنصة الاجتماعية، وخصوصاً في حال التضليل الاعلامي.

وندد ترامب بقرار فيسبوك واعتبر أنه "إهانة" ل75 مليون ناخب.

وقال الموقع إن ترامب لن يستطيع العودة إلا "مع زوال الأخطار التي تهدد أمن الرأي العام"، وذلك بعدما عُلق حسابه موقتاً في السابع من كانون الثاني/ يناير الماضي لتشجيعه أنصاره خلال اقتحامهم مبنى الكابيتول في واشنطن، في قرار غير مسبوق.