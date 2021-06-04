شاهد: احتراق وغرق سفينة نقل يُعرض سريلانكا لكارثة بيئية محتملة

تواجه سريلانكا كارثة بيئية محتملة إثر احتراق سفينة كانت محملة بـ81 حاوية من البضائع الخطرة كالأحماض وسبائك الرصاص.
وأدى اشتعال حريق بهيكل السفينة لمدة 13 يوماً إلى وقوع أسوأ كارثة بيئية بالجزيرة الآسيوية بعد تطاير أطنان من سبائك الرصاص على شواطئها.
ويخشى أنصار البيئة من وقوع تسرب نفطي قد يؤدي إلى تدهور أكبر للحياة البحرية بالمنطقة.
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