في اليوم الثالث والسبعين لطواف شعلة طوكيو الأولمبية أرجاء اليابان، واصلت الشعلة مسيرها في شوارع محافظة نيغاتا لليوم الثاني اليوم السبت.
ماي ناكامورا المتوجة بالفضة الأولمبية من ألعاب سيدني كانت في طليعة من حملوا الشعلة اليوم، وسلمتها لسفيرة لعبة الكاراتيه في ألعاب طوكيو ماهيرو تاكانو.
ولن تشارك تاكانو نجمة الكاراتيه في الألعاب الأولمبية لأنها تجاوزت العمر المسموح، لكنها استمتعت بحمل الشعلة على ما يبدو.
هذا زارت الشعلة ثماني مدن في المحافظة قبل أن تصل إلى مدينة موراكامي لتنتهي معها حصة محافظة نيغاتا.
ويستمر طواف الشعلة مئة وواحد وعشرين يوما قبل أن تضيء حفل افتتاح الألعاب في طوكيو يوم الثالث والعشرين من الشهر المقبل.
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