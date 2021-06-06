اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في العاصمة التونسية السبت خلال مظاهرة منددة بزيادة أسعار السلع الأساسية في أعقاب مفاوضات البلاد الأخيرة مع صندوق النقد الدولي. وصدت الشرطة المتظاهرين الذين أرادوا تجاوز حواجز الشرطة في ميدان بوسط تونس العاصمة بالقرب من البرلمان.

شارك في المظاهرة التي نظمها الحزب الدستوري الحر ما يقارب 2000 شخص. ويعرف الحزب بمواقفه الشعبوية وتحن زعيمته عبير موسي إلى النظام السابق للرئيس زين العابدين بن علي الذي اطيح به عام 2011.

كما طالب العديد من المتظاهرين بالإطاحة بحزب النهضة الإسلامي التونسي وحل البرلمان، الذي يقوده حاليًا زعيم النهضة راشد الغنوشي. كما طالبوا بإلغاء الزيادات في الأسعار التي أقرتها الحكومة التونسية هذا الأسبوع في إطار برنامج لرفع الدعم عن المنتجات الأساسية مثل البنزين، في إطار برنامج الإصلاح الذي نص عليه صندوق النقد الدولي حتى تتمكن تونس من الحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار وهو القرض الرابع في 10 سنوات.