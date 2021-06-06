شاهد: الغواصون في سريلانكا يتحققون من تسرب للنفط من سفينة تغرق في عرض الساحل

قام غواصون من البحرية السريلانكية باستكشاف موقع سفينة تغرق قبالة العاصمة كولومبو، وهي محملة بمواد بلاستيكية وكيميائية، أملا في التحقق من جود آثار تسرب للنفط من عدمه. ونظرا لضعف الرؤية تحت الماء، والمياة المضطربة وقوة التيارات المائية، فإن النتائج لم تكن مقنعة، وقالت البحرية السريلانكية إنها ستواصل عملياتها غدا، فيما لم تسفر محاولات سابقة الأيام الماضية عن نتائج ملموسة، بسبب تردي الظروف الجوية. وكانت السفينة تحمل 25 طنا من حامض النتريك، وكمية ضخمة من المواد الخام البلاستيكية، وكانت متوجهة إلى كولومبو، قادمة من ولاية غوجارات الهندية.