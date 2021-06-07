تحديات مستقبل أكبر حديقة شمسية عائمة في أوروبا

في العام الماضي، تم بناء حديقة شمسية عائمة على بحيرة مساحتها 18 هكتاراً بالقرب من مدينة زويل في هولندا. تنتج 6 في المائة من احتياجات الطاقة في المدينة. تقنية عالية وتصميم فريد. أنظمة الطاقة الشمسية في أحواض ليست شيئاً جديداً. لكن هناك توقعات كبيرة لأكبر حديقة شمسية عائمة خارج آسيا: عمر خدمة طويل، وقوة ضد الرياح والطقس، وتوازن بيئي جيد. التكنولوجيا الفائقة بتصميم فريد هو موضوع حلقة العلوم التقنية.

تقنية عالية في الطبيعة

تلعب الطاقة الشمسية دوراً أساسياً في توليد طاقة نظيفة تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم. في حين أن الأنظمة الكهروضوئية كانت في الغالب مثبتة على الأرض أو على السقف، فإن الكهروضوئية العائمة تقدم نهجاً بديلاً للمناطق والبلدان ذات الاستخدام المكثف للأراضي أو التوافر المنخفض. هولندا هي إحدى الدول التي تستخدم هذا النوع من توليد الكهرباء.

73 ألف لوحة شمسية و13 محولاً و338 عاكسة. إنها تقنية عالية تعمل وسط الطبيعة.

تعمل الطاقة الشمسية العائمة، مثل حديقة شمسية مثبتة على الأرض أو الألواح الشمسية على سطح منزلك. لكن في هذه الحالة، هناك ألواح شمسية مُركبة على قارب صغير، بأربع عوامات. هذا هو أساس القارب. ومن ثم حول العوامات يوجد هيكل فولاذي مثل السقف، يقول ويليم بيشيفيل، مدير مشروع الطاقة الشمسية العائمة "BayWa r.e".

أكبر حديقة شمسة عائمة euronews

حلول الطاقة المتجددة للأماكن غير المستخدمة

قاد المشروع شركة "BayWa r.e"، مزود أوروبي للطاقة الشمسية. تعمل الشركة الألمانية في جميع أنحاء العالم وتبحث عن حلول للطاقة المتجددة يمكنها الاستفادة من الموارد غير المستغلة، كما هنا في هولندا.

"الميزة الكبرى هي أنه في البلدان التي بها كثافة سكانية ولكن القليل من الأراضي المتاحة، يمكننا استخدام المساحة التي لا يوجد لها استخدام مناسب .برهنت منشآتنا في بولندا، في أوروبا الشرقية، أنه لأول مرة يمكننا توليد الطاقة الشمسية بنفس تكلفة الغاز أو الفحم أو النفط أو حتى أقل منها" يقول بنديكت أورتمان ، المدير العالمي لمشاريع الطاقة الشمسية ، BayWa r.e.

جانب مهم لأن تكاليف الاستثمار لأنظمة الطاقة المتجددة لا تزال مرتفعة.

من خلال دمج المكونات المتطورة، تصبح الحديقة الشمسية عالية الكفاءة وطويلة الأمد، مما يؤدي على المدى الطويل إلى خفض التكاليف على المستهلك والمورد.

"جمال الطاقات المتجددة هو أن الشمس والرياح مجاناً. هذا يعني أنه كلما طالت مدة تشغيل حديقة الطاقة الشمسية أو الرياح، كلما انخفضت تكلفة الكهرباء. وهذا يعني أيضاً أننا بحاجة إلى مكونات طويلة الأمد"، يقول بنديكت أورتمان، BayWa r.e.

أكبر حديقة شمسية euronews

الدور المركزي للمحولات

أحد المكونات الرئيسية لأي مزرعة شمسية هو محولاتها.

"هذه هي العاكسات. كل صف من القوارب ينتهي بعاكسة. نرى الأسلاك قادمة من الوحدات تحت الممشى"، يضيف بنديكت أورتمان.

تقوم العواكس كالتي تنتجها هواوي بتحويل التيار مباشرة من الألواح الشمسية إلى تيار متردد يمكن أن يتدفق إلى الشبكة الكهربائية، ويزود منازلنا بالطاقة.

"حالياً، نستخدم محولات ذات سعة أعلى، لذلك نحتاج إلى عدد أقل من العواكس على النظام لتوفير المساحة والتكاليف أيضاً"، يقول ويليم بيشوفيل، مدير المشروع.

تتمتع هذه الحديقة الشمسية العائمة الضخمة بعمر لا يقل عن 30 عاماً. معظم المواد المستخدمة قابلة لإعادة التدوير.

"هذا النوع من الابتكار هو مفتاح القوة في المستقبل. إنها الخطوة الأولى في هذه العملية، لكن من الواضح أن الخطوة المقبلة هي بحيرات أكبر وحتى في البحر أيضاً"، يقول ويليم بيشوفيل، مدير المشروع.