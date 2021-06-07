شاهد: إسرائيل تطلق حملة تطعيم تخص المراهقين المتراوحة أعمارهم بين 12 و15 سنة

أطلقت إسرائيل حملة تطعيم تخص المراهقين المتراوحة أعمارهم بين 12 و15 سنة، وقد توجه هؤلاء إلى مستشفى مسغاف لاداش لتلقي جرعة من اللقاح المضاد لمرض كوفيدـ19.