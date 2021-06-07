تقرير: كبار تجار المخدرات يخترقون شركة الخطوط الجوية الأسترالية (كانتاس)

أعلنت لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية، أن عصابة تتألف من كبار تجار المخدرات في البلاد، إضافة إلى بعض المجرمين المطلوبين للعدالة في أستراليا، متواطئون مع مسؤولين حكوميين فاسدين، لتهريب ما يقدر بنحو 1.5 مليار دولار أسترالي (1.16 مليار دولار أمريكي) من المخدرات عبر الحدود سنوياً.

وأطلقت الوكالة الأمنية على مجموعة الرجال المتورطين في الأعمال الإجرامية وعددهم تسعة أشخاص، اسم "الكارتل الأسترالي"، وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي للجنة مايكل فيلان، الذي قال لصحيفة "ذي إيج" الأسترالية اليومية، إن المجموعة كانت مسؤولة عن تهريب "حوالي ثلث واردات المخدرات إلى البلاد".

وأعربت شركة الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس" عن انزعاجها، بعد الحديث عن تورط البعض من موظفيها في عملية تهريب المخدرات، وبعد صدور تقرير إعلامي يشير إلى أن عصابة اخترقت شركة الطيران.

وتعتقد السلطات المعنية أن "الكارتل الأسترالي" نجح في التسلل واختراق "كانتاس" أكبر شركة طيران في أستراليا، وقام بتجنيد ما يصل إلى 150 موظفاً يعملون داخل الشركة.

وذكرت اللجنة الأسترالية للمعلومات في تقرير أصدرته في العام 2020 أنه يتم إنفاق 11.3 مليار دولار أسترالي (7.4 مليارات دولار) سنوياً على الكوكايين والهيروين والميثامفيتامين وحبوب الهلوسة في أستراليا.