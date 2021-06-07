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شاهد: الأمطار الغزيرة تتسبب في فيضانات كبيرة في غرب ولاية سكسونيا الألمانية

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت السبت على أجزاء كبيرة في ألمانيا في فيضانات عارمة غمرت المياه الطرقات وأغرقت الأنفاق. وسارع رجال الإطفاء
إلى المناطق المتضررة لإغاثة المنكوبين في الحوادث.

في بيرثيلسدورف الواقعة بمنطقة ساكسونيا، اندفعت المياه في الشوارع وغمرت السيارات وقامت فرق الإطفاء بضخ المياه الموحلة خارج المنازل. وأصدرت السلطات المحلية تحذيرات للسكان بسبب سوء الطقس.

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وأعلنت هيئة الإسعاف مقتل رجل وإصابة فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا بجروح خطيرة في حوادث منفصلة مرتبطة بالعاصفة.

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