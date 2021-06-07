شاهد: مقاطع مصوّرة تكشف موقع تمركز "لواء الحزم" السوداني في اليمن

بيّنت مقاطع مصوّرة حصلت عليها وكالة "أسوشيتيدبرس" وجود قوات سودانية معروفة باسم "لواء الحزم" في محافظة حجّة شمال اليمن، حيث تقاتل تلك القوات إلى جانب التحالف الذي تقوده السعودية وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ضد المتمردين الحوثيين.

وتظهر المقاطع الحصرية التي تمّ تصويرها أواخر شهر أيار/مايو الفائت، انتشار القوات السودانية في منطقة ميدي المطلة على ساحل البحر الأحمر في محافظة حجة شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود اليمنية مع السعودية.

وكانت قوات "لواء الحزم" انتشرت في المناطق الحدودية الفاصلة بين اليمن والسعودية، وذلك من أجل صدّ أي هجمات محتملة للحوثيين على المملكة.

يخوض اليمن حربًا أهلية منذ العام 2014، حين اجتاح الحوثيون المدعومون من إيران مناطق واسعة في شمالي البلاد، وبسطوا نفوذهم على العاصمة صنعاء، ما دفع الحكومة المعترف بها دولياً على مواصلة عملها خارج البلاد التي تشهد حرباً أدت إلى مقتل أكثر من 130 ألف شخص ونجم عنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.