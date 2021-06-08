شاهد: آبل تكشف عن ميزات جديدة بنظام تشغيل آيفون وأجهزة أخرى

بدأت أبل مؤتمرها السنوي الثاني للمطورين الافتراضيين بكلمة رئيسية حددت التحديثات الجديدة لبرامجها لأجهزة الآيفون والأجهزة الأخرى ولكنها لم تتضمن أي إعلانات عن المنتجات الرئيسية.

تأتي التجديدات الأخيرة في إمبراطورية آبل والتي تبلغ تكلفتها 2 تريليون دولار في وقت محوري للشركة التي تتخذ من كوبرتينو في كاليفورنيا مقرا لها. تواجه آبل تهديدات قانونية وتنظيمية لسيطرتها على متجر التطبيقات الخاص بها، وهو ما يسمى بـ "الحديقة المسورة" التي تحقق أرباحاً كبيرة للشركة.

حدد الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك وونائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في آبل كريج فيديريغي، وغيرهم من المسؤوليين التنفيذيين الآخرين تحديثات البرامج الخاصة بأجهزة آبل العديدة بما في ذلك "ماك بوكس" و"آيفون" و"آي باد" و"آي ووتش".

يدعم برنامج آبل "ماك أو إس" الجديد، الذي يطلق عليه "مونتيري"، ما تسميه آبل "التحكم الشامل"، والذي يتيح استخدام ماوس ولوحة مفاتيح واحدة للتحكم في كمبيوت سطح مكتب "آي ماك" وجهاز كمبيوتر محمول "ماك بوك" و"آيباد" في نفس الوقت.

وقالت جولي أسك المحللة في شركة فوريستر، إن التحسينات التي أظهرتها شركة آبل، مثل "التحكم الشامل"، تلعب دور قوة آبل في مزج منتجاتها وخدماتها.

قال أسك: "لقد أدخلوا جميع أنواع التقنيات الجديدة التي ستجعل ما سأقوله، مثل مائة لحظة أفضل كل يوم".

وأشارت إلى خطة آبل لدعم المعرفات الرقمية بما في ذلك رخص القيادة ومعرفات الدولة من "الولايات الأمريكية المشاركة" في محفظتها الرقمية، كمثال آخر. لم تحدد آبل الدول التي ستشملها.

تتيح ميزة "النص المباشر" في نظام التشغيل "آي أو إس 15" تمييز النص في الصور ونسخه ولصقه أو البحث عنه عبر الإنترنت. ستقوم أيضاً بدمج سماعات "إير بود" في خدمة "فايند ماي" الذي يساعد الأشخاص على العثور على منتجات آبل المفقودة أو في غير محلها.

طرحت آبل أيضاً ميزات جديدة تهدف إلى حماية بيانات مستخدميها، بما في ذلك تقرير خصوصية التطبيقات الذي تمكنت التطبيقات من الوصول إلى موقعهم وصورهم وكاميراتهم وجهات اتصالهم وبياناتهم الأخرى.

تقدم آبل المزيد من ميزات الخصوصية لخطط" آي كلاود " المدفوعة، بما في ذلك طريقة لإخفاء عنوان بريدك الإلكتروني وتشفير الفيديو وميزة "الترحيل الخاص" في "سفاري" التي تقوم بتشفير البيانات من متصفح الويب على غرار" في بي إن ".

لا يتغير سعر الخطة المدفوعة. يدفع المستخدمون مقابل أي مساحة تخزين على " آي كلاود " تزيد عن سعة التخزين المجانية البالغة 5 غيغابايت التي يحصل عليها المستخدمون مجاناً. في الولايات المتحدة، تبدأ هذه الخطط بسعر 1 دولار شهرياً مقابل 50 غيغابايت من السعة التخزينية.

لم تعلن شركة آبل عن موعد توفر نظام " آي أو إس 15 "، لكن الشركة تصدر بشكل تقليدي التحديثات المجانية لجميع أجهزة " آيفون" المتوافقة في أيلول / سبتمبر.