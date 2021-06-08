شاهد: أوركسترا متنقلة تعزف الموسيقى في شوارع ريو دي جانيرو

بالرغم من قيود الإغلاق التي ما زالت تغلق أبواب المسارح بسبب تفشي وباء كورونا، خرج الموسيقيون في البرازيل إلى شوارع مدينة ريو دي جانيرو مع آلاتهم ودعوا الناس للاستمتاع بحضور حفل موسيقي متنقل.
ويعزف الفنانون من "أوركسترا ماري دو أمانها" وتقدم الفرقة الموسيقية المتنقلة "ماري فافيلا" مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية الشعبية والكلاسيكية من أعلى حافلتهم المفتوحة أثناء مرورها بأكثر شواطئ المدينة شهرة، مثل كوباكبانا وإيبانيما وليبلون.
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